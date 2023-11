Ninsoarea puternică dă peste cap orarul zborurilor din Chișinău! Zeci de curse anulate, întârziate sau redirecționate

12:40

Republica Moldova va beneficia de 10 milioane de euro din partea Italiei pentru compensarea facturilor la energie, instalarea contoarelor inteligente de energie electrică și îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor. Un acord, în acest sens, a fost semnat la Casa Guvernului de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Guvernul Italiei.