O persoană decedată și două rănite într-un accident la Nisporeni

09:50

În 273 de localități astăzi este organizat turul II al alegerilor locale, acolo unde în primul tur niciunul dintre candidații la funcția de primar nu a întrunit mai mult de jumătate din voturile valabil exprimate. În alte opt localități din țară, unde alegerile din 5 noiembrie au fost declarate nevalabile,... The post Turul II al alegerilor locale are loc în 273 de localități și alegeri repetate – în altele opt appeared first on ALBASAT.