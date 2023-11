FOTO Un traseu a fost blocat din cauza zăpezii, pe altul se circulă cu dificultate. Poliția, apel către șoferi 

12:50

Vă invităm la Gala IMM-urilor din Republica Moldova, eveniment organizat de PRIAevents cu sprijinul FinComBank, ce va avea loc pe data de 28 noiembrie, începând cu ora 09:30, la Toro Center, str. Pantelimon Halippa 6, or. Chişinău. Gala IMM-urilor din Republica Moldova are scopul de a oferi mediului de business oportunitatea de a vocifera oportunitățile şi provocările IMM-urilor. Mai mult de atât, în cadrul evenimentului vor fi prezenţi experţi şi specialişti din domeniu, care vor dezbate teme […]