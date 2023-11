Poliția: Trasee blocate nu sunt, iar toate drumurile sunt accesibile

17:40

Un proiect de infrastructură rutieră strategic, care va contribui la dezvoltarea satelor Bulăiești, Mîrzaci și Mîrzești, a fost implementat cu succes. Vorbim despre un drum de importanță regională, care face conexiunea între municipiul Orhei și aceste trei localități. În cadrul proiectului a fost reconstruit și asfaltat un tronson pe o suprafață de 29000 m2.Drumul modernizat va oferi multe oportunități economice satului Bulăiești și comunei Mîrzești. Potrivit autorităților, a fost soluționată problema accesului ambulanțelor și mașinilor de pompieri către aceste trei localități. Drumul era impracticabil de mulți ani, iar pe timp de ploaie oamenii rămâneau, la propriu, blocați în case.Proiectul de infrastructură a fost inaugurat festiv, iar la eveniment au participat reprezentanții conducerii raionului Orhei, primarii satului Bulăiești și a comunei Mîrzești și zeci de săteni.“Având susținerea și încrederea orheienilor, am reușit să realizăm multe proiecte pe teritoriul întregului raion. Am implementat iluminat stradal, am renovat școli și grădinițe, am construit drumuri, terenuri de joacă și sportive, estrade de vară. Regimul Sandu-PAS a făcut totul ca să nu putem învinge la alegeri și să oprim dezvoltarea localităților. Lor nu le convine ca raionul Orhei să se dezvolte, iar oamenii să se bucure de un trai decent. Nu vom ceda, și vom lupta pentru drepturile noastre. Vom cere anularea alegerilor ilegale. Împreună vom reuși!”, a declarat Ilan Șor.Președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, a dat asigurări că echipa lui Ilan Șor va continua să reconstruiască și să modernizeze infrastructura strategică din satul Bulăiești și comuna Mîrzești, așa cum prevede Strategia de dezvoltare a raionului Orhei.“Realizarea proiectului a revendicat investiții imense din partea Consiliului Raional Orhei și a investitorilor, însă beneficiile sunt enorme. Acesta va impulsiona dezvoltarea comunităților Dumneavoastră și va îmbunătăți condițiile de viață. Urmează să modernizăm un tronson de un kilometru, care leagă satul Bulăiești și comuna Mîrzești, și vom face asta în cel mai scurt timp ”, a menționat Dinu Țurcanu.În acest context, primarul satului Bulăiești, Maria Matuș, a amintit despre proiectele frumoase implementate de echipa lui Ilan Șor în comunitate, care au schimbat spre bine viața sătenilor.“Echipa lui Ilan Șor a făcut multe lucruri frumoase pentru localitatea noastră. A fost implementat iluminat stradal, a fost modernizat un drum de importanță națională și altul de importanță raională. Două săptămâni în urmă, am sărbătorit inaugurarea unui drum local. Mulțumesc echipei, și personal lui Ilan Șor, pentru că a făcut posibilă realizarea acestor proiecte necesare pentru noi”, a spus Maria Matuș.Vitalie Berezanțev, primarul comunei Mîrzești, a îndemnat localnicii să rămână uniți și solidari în fața provocărilor, pentru a reuși să dezvolte comunitatea și să creeze pentru copii un viitor sigur acasă.Evenimentul de inaugurare a finalizat cu un program muzical, susținut de talentații artiști ai Casei de Cultură din Orhei – ansamblul folcloric „Orheienii”.