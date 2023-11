Palestinienii stramutati in sudul Fasiei Gaza se intorc la casele lor din nord, in ciuda avertizarilor Israelului. „Este inspaimantator. Daca ne-ar fi lovit un tsunami, nu ar fi fost atat de teribil” - VIDEO

Palestinienii stramutati in sudul Fasiei Gaza se intorc la casele lor din nord, in ciuda avertizarilor Israelului. „Este inspaimantator. Daca ne-ar fi lovit un tsunami, nu ar fi fost atat de teribil” - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md