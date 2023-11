Presa din SUA: Polițistul condamnat pentru uciderea afro-americanului George Floyd a fost înjunghiat în închisoare

10:40

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că România trebuie să prezinte, până pe 25 martie, propunerile de măsuri în urma deciziei CEDO referitoare la recunoaşterea şi protecţia legală a cuplurilor formate din persoane de acelaşi sex, că societatea românească nu este pregătită pentru acest lucru. Precizarea a fost făcută pe 23 noiembrie la postul de radio […] The post Ciolacu susține că România nu este pregătită pentru decizia CEDO cu privire la cuplurile de acelaşi sex appeared first on NewsMaker.