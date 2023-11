Analiză: Prețul apartamentelor din Chișinău a trecut pragul de €1 100 pentru un metru pătrat

10:20

Oamenii legii au deschis o cauză penală, urmare a acțiunilor fermierilor. Anunțul a fost făcut pe 24 noiembrie de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP) Viorel Cernăuțeanu. Potrivit lui Cernăuțeanu, „unele persoane și-au permis să atenteze la bunurile statului". Prin urmare, el a cerut organizatorilor „să desfășoare întrunirea care au planificat-o conform declarației prealabile". În […]