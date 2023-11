VIDEO „Spre gloria creată din victorii”. Carla’s Dreams, dedicație muzicală pentru clubul Rapid București la un secol de la fondare

10:10

FLYONE dă start ofertelor de Black Friday. În perioada 24-26 noiembrie, pasagerii pot achiziționa bilete cu o reducere de 50% pentru vacanțele planificate între 15 ianuarie — 30 martie. Prin această promoție, compania aeriană vine în întâmpinarea călătorilor care își doresc să exploreze noi orașe la costuri reduse. Detalii: • Perioada de achiziționare: 24 — 26 noiembrie • Perioada de călătorie: 15 ianuarie — 30 martie • Reducere: — 50% la toate biletele (excepție: […] The post FlyOne: Bilete avia la jumătate de preț de Black Friday! appeared first on NewsMaker.