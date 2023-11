Ultima zi în care pot fi depuse cereri pentru compensații pentru noiembrie

19:50

Update: Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că a discutat despre „eforturile de menținere a unității europene” și „importanța” asistenței continue cu prim-ministrul în exercițiu al Țărilor de Jos. Mark Rutte a spus la rândul său că „Țările de Jos sunt alături de poporul Ucrainei”. During our call, @MinPres Mark Rutte and I discussed efforts […] Articolul Război în Ucraina, ziua 639. Volodimir Zelenski, discuție cu Mark Rutte: Țările de Jos sunt alături de poporul Ucrainei! apare prima dată în Vocea Basarabiei.