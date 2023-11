Ucraina denunţă cel mai mare atac cu drone la Kiev de la începutul războiului

07:00

Horoscop 22 noiembrie – o zi cu reuşite. O să descoperim în noi resurse nebănuite care ne pot ajuta să răsturnăm muncii şi-ar fi păcat să nu le accesăm. SĂGETĂTOR Vă curtează nişte oameni de afaceri ca să puneţi umărul la un proiect care v-ar aduce bani şi un plus de notorietate – şi trebuie […] The post Horoscop 22 noiembrie – SCORPION – o să recuperaţi nişte bani appeared first on Omniapres.