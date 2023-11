Alina Achinca despre limbile vorbite, ce a adus din SUA, reguli la lecții și Dărcăuțiul natal la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO

11:30

Invitata celui de-al șaselea podcast „Hai să ne înțelegem", realizat de echipa Agora.md, este Ala Revenco, co-fondatoarea ONG-ului Părinți Solidari care vorbește despre corupția în procesul de înscriere a copiilor la grădiniță. GIZ Moldova European Union in the Republic of Moldova