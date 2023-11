ANRE abilitat cu noi competențe – Va sancționa abuzurile pe piață și va interzice temporar exportul de energie electrică

12:40

Pe 21 noiembrie, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a sosit la Kyiv într-o vizită neanunțată anterior. Sandu se întâlnește în capitala Ucrinei și cu președintele Consiliului European, Charles Michel. De Ziua Demnității și Libertății, Sandu, împreună cu Zelensky, au onorat memoria activiștilor care au murit în timpul Revoluției Demnității. Volodymyr și Olena Zelensky, împreună cu ... Președintele Maia Sandu, se află la Kyiv – Are discuții cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelenskyy și cu Președintele Consiliului European, Charles Michel The post Președintele Maia Sandu, se află la Kyiv – Are discuții cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelenskyy și cu Președintele Consiliului European, Charles Michel appeared first on Politik.