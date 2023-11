VIDEO Tractoarele rămân în PMAN, Moldova combate violența și Starea de Urgență, prelungită pentru a 11-a oară / Știri NewsMaker

17:30

Proaspăt ales în calitate de edil al municipiului Bălți, Alexandr Petcov a declarat că a fost depistată „dispariția” din primărie a unor documente care confirmau relațiile funciare cu chiriașii. Acesta a menționat că va sesiza procuratura în această privință. Precizările au fost făcute pe 23 noiembrie, după ședința de constituire a Consiliului Municipal. „Marți am […] The post Primarul ales la Bălți sesizează Procuratura, după ce mai multe acte ar fi dispărut din Primărie appeared first on NewsMaker.