Primarul independent de Ungheni, Vitalie Vrabie: „Eu voi fi primarul tuturor, asta nu înseamnă că sunt împotriva formațiunilor politice”

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Gheorghe Agheorghiesei, a fost ales în calitate de primar al comunei Vărzărești din raionul Nisporeni. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, Gheorghe Agheorghiesei a acumulat în turul II al alegerilor 52,81% din voturile alegătorilor. Gheorghe Agheorghiesei urmează să aleagă între cele două funcții – de parlamentar sau de primar. Mandatul de ...