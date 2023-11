Dialog între agricultorii din raionul Cahul și celebrarea realizărilor lor, de Ziua Agricultorului

12:40

Ion Chicu, președintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), a fost în fața Guvernului și a vorbit cu câțiva fermieri-protestatari, informează PROVINCIAL. „Am fost în fața guvernului. Am vorbit cu câțiva protestatari veniți cu tractorul. Fără plug. Așteaptă să-i primească în audiență…”, a spus politicianul. De fapt – a remarcat Ion Chicu – agricultorii au […] Post-ul Ion Chicu: Am fost în fața guvernului. Am vorbit cu câțiva protestatari veniți cu tractorul apare prima dată în Provincial.