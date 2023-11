După aproape trei ani de activitate, Curtea Constituțională va activa în componență deplină. Viorica Puica a depus jurământul

16:40

În acest weekend se așteaptă condiții meteorologice de iarnă. În acest sens, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis două avertizări sub formă de Cod Galben și Cod Portocaliu de vânt puternic, lapoviță și ninsori. Astfel, în perioada 25 noiembrie ora 22:00 – 26 noiembrie ora 20:00, este anunțat Cod Galben sub formă de intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15-20 m/s, precipitații, predominant sub formă de lapoviță și ninsoare, izolat puternice (15-25 l/m2). A doua avertiz...