Cod galben și portocaliu în toată țara. Meteorologii prognozează ninsori, ghețuș și viscol

16:20

Inspectoratul General al Poliției (IGP) condamnă acțiunile fermierilor-protestatari care au luat pe sus mașina de serviciu a doi polițiști, la intrarea din Chișinău. Într-un comunicat publicat în după-amiaza zilei de 23 noiembrie, IGP a menționat că persoanele implicate vor fi sancționate. „Condamnăm acțiunile agresive ale agricultorilor prezenți pe șoseaua Hîncești, prin care au atentat la […] The post IGP avertizează – fermierii care au luat pe sus o mașină de poliție vor fi sancționați: „Nu vom tolera așa atitudine!” appeared first on NewsMaker.