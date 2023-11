Ce îi deranjează cel mai mult pe moldoveni atunci când caută de muncă? Răspunsurile candidaților

09:10

O adolescentă din municipiul Chișinău de doar 14 ani a murit pe patul de spital, după ce s-ar fi intoxicat cu pastile. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Minora a fost internată în secția de terapie intensivă din cadrul Centrului Mamei şi Copilului. Potrivit oamenilor legii, minora a fost dusă la spital la data de 12 … The post O minoră a decedat la spital, după ce s-ar fi intoxicat cu medicamente first appeared on ZUGO. Articolul O minoră a decedat la spital, după ce s-ar fi intoxicat cu medicamente apare prima dată în ZUGO.