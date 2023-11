Legi modificate în baza recomandărilor Comisiei de la Veneția: câți deputați au susținut și când vor intra în vigoare

13:40

Un șofer a fost surprins cum efectuează manevre periculoase pe bulevardul Dacia din capitală. Acesta a depășit inclusiv o ambulanță care avea girofarul conectat. Poliția l-a identificat pe conducătorul auto. Acesta are 19 ani și i s-a întocmit un proces contravențional. Reprezentanții Poliției Republicii Moldova au declarat pe 23 noiembrie că s-au autosesizat în baza […]