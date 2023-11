A.S.I.C.S. oferă un nou ajutor financiar, de 500 de mii de lei, Institutului Mamei și Copilului

11:50

Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de 22 noiembrie într-o casă din satul Logofteni, raionul Fălești. În urma stingerii flăcărilor, pompierii au depistat cadavrul carbonizat al proprietarului imobilului. Informațiile au fost confirmate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat pe 22 noiembrie, la ora 07:30. Potrivit […] The post Tragedie la Fălești: Cadavrul carbonizat al unui bărbat de 48 de ani a fost depistat într-o casă care a ars appeared first on NewsMaker.