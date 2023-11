Stoianoglo a cerut suspendarea concursului pentru funcția de Procuror General – CSP a refuzat și a prelungit termenul de depunere a dosarelor

15:40

Municipiul Orhei are un nou primar. Este vorba de Tatiana Cociu. Ea a candidat din partea formațiunii „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei", fiind susținută inclusiv de oligarhul fugar, Ilan Șor. Prima instanță a respins contestația candidatului PAS de anulare a rezultatelor alegerilor. Anterior, demersul depus de candidatul PAS, Sergiu Stanciu, a fost ...