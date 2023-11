Opinii / Lucia Bacalu: ”Concluziile acestei campanii electorale”

13:45

Duminică, 12 noiembrie 2023, în toate secțiile de votare din orașul Călărași s-au renumărat voturile. Decizia a venit din partea Comisiei Electorale Centrale, după... The post În orașul Călărași au fost renumărate voturile pentru funcțiile de consilieri orășenești și raionali appeared first on Expresul.