Șeful IGP, despre altercațiile agricultorilor ieșiți la protest: „A fost intentată o cauză penală”

10:50

Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, Vladimir a fost declarat persona non grata în Ucraina. Anunțul a fost făcut de părintele Pavel Borșevschi, parohul Bisericii „Sfântul Dumitru” din Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Motivul interdicției este asociat implicării lui Vladimir în Sinodul Bisericii Ortodoxe din Rusia și sprijinului direct oferit de aceasta războiului condus … The post „Îl doare, foarte mult îl doare”: Mitropolitul Vladimir ar fi persona non grata în Ucraina first appeared on ZUGO. Articolul „Îl doare, foarte mult îl doare”: Mitropolitul Vladimir ar fi persona non grata în Ucraina apare prima dată în ZUGO.