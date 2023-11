Ciolacu susține că România nu este pregătită pentru decizia CEDO cu privire la cuplurile de acelaşi sex

18:50

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării are un nou secretar de stat. Este vorba de Cristina Ceban, numită în funcție de Guvern, pe 22 noiembrie. Ministerul economiei, Dumitru Alaiba, a salutat numirea Cristinei Ceban și a remarcat performanțele acesteia într-o postare pe Facebook. „Competentă, muncitoare, jucătoare de echipă. Cristina Ceban e noua secretară de stat la […]