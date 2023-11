Cursul valutar oficial la 24.11.2023

13:20

Unul dintre cei patru judecători cercetați penal și perchiziționați acum câteva zile a fost plasat în arest preventiv pentru un termen de 30 zile. Este vorba despre magistratul de la Judecătoria Chișinău. Totodată, judecătorul de la Curtea de Apel Chișinău a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de... The post Un judecător a fost plasat în arest la domiciliu, iar altul – sub control judiciar appeared first on ALBASAT.