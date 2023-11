PSRM nu va face alianțe cu PAS în nicio localitate a Moldovei

07:30

Veaceslav Platon susține că vaccinul de 1000-2000 de oameni condamnați la 15 ani pentru participarea la uzurparea puterii – acesta este antidotul care va crea un angajament durabil pentru respectarea legii, declară Veaceslav Platon. Alegerile locale au trecut. Poporul deștept a decriptat toate mesajele. Degrabă, PASdiucii își vor strânge valiza. Vor avea de transferat cash-ul […] The post Veaceslav Platon: Curând PASdiucii își vor transferat cash-ul și își vor strânge valiza appeared first on Omniapres.