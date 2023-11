FOTO/VIDEO Revolte la Dublin, după un atac cu cuțit în apropiere de o școală. Trei copii, răniți 

18:10

Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit, pe 22 noiembrie, data alegerilor locale noi pentru alegerea unor consilii locale. Astfel, pe data de 19 mai 2024, vor avea loc alegeri locale noi pentru o nouă componență a consiliilor sătești în localitățile Cairaclia din raionul Taraclia și Chioselia Rusă și Cotovscoe din UTA Găgăuzia. Autoritatea electorală precizează că în […]