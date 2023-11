Dosarul mitei din Vama Sculeni. Tariful era de 600 de euro pentru un autocar, iar banii se împărţeau la toaletă

14:50

"Nu mă voi opri, până nu voi face tot ce am promis în 2015" – așa și-a început discursul primarul și cetățeanul de onoare al Orheiului, Ilan Șor, la evenimentul de inaugurare a unei noi curți modernizate, de pe strada Ioana Iachir 13, din sectorul Nordic. În acest context, omul de afaceri și filantropul a […]