Djokovic a dus Serbia în semifinalele Cupei Davis – Urmează un duel de foc cu Sinner, o reeditare a finalei de la Turneul Campionilor

Novak Djokovic continuă să scrie istorie în tenis. Sârbul, cel mai titrat jucător, s-a impus duminică seara, în finala Turneului Campionilor, în fața lui Jannik Sinner, cel care îl învinsese acum câteva zile, în faza grupelor. Nole a câștigat 6-3, 6-3 și încheie fabulos un an 2023 de excepție pentru el. După succesul italianului în ...