O delegație a Primăriei mun.Chișinău participă la cea mai mare expoziție dedicată turismului din Varșovia, Polonia

22:40

Primarul New Yorkului, Eric Adams, anchetat federal cu privire la corupţie, este acuzat de către o femeie de o agresiune sexuală, în 1993, însă spune că nu-şi aminteşte să fi întâlnit această femeie, relatează BBC. Agenţi FBI i-au confiscat telefoanele şi aparatele electronice primarului New Yorkului în cadrul unei anchete federale cu privire la finanţarea … Articolul Primarul New Yorkului Eric Adams, acuzat de agresiune sexuală apare prima dată în Punctul pe i.