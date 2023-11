DOC Congresul Autorităților Locale, despre invalidarea mandatelor primarilor de Căușeni și Căinari: „Un abuz”

15:50

Guvernul Republicii Moldova lansează campania „Hai acasă de Crăciun" și îndeamnă toate localitățile, administrațiile publice locale din satele și orașele țării să organizeze concerte pentru locuitori de sărbători și să pună în valoare artiștii locali și tradițiile locului. „Sărbătorile de iarnă și Crăciunul nu mai trebuie să fie un subiect de divizare în societate. În […]