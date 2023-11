Conferința Națională „Business-ul Fructelor în Republica Moldova”, la cea de-a IX-a ediție

17:40

Proiectul Securitate Energetică a Republicii Moldova (Moldova Energy Security Activity – MESA), finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și implementată de Tetra Tech ES, Inc., are drept scop consolidarea securității energetice a Republicii Moldova prin: (1) avansarea integrării fizice și de piață a sectorului energetic al Republicii Moldova cu Europa; (2) intensificarea... Read More →