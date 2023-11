Prognoza meteo: Teritoriul RM va fi traversat de un front atmosferic care va aduce precipitații

15:40

AS Roma îi caută înlocuitori lui Jose Mourinho. Cele două variante luate în calcul Jose Mourinho (60 de ani) mai are contract cu AS Roma până în vara lui 2024 și există șanse mici să continue pe Olimpico. Luna ianuarie ar urma să fie decisivă pentru viitorul antrenorului portughez la clubul din Serie A. Totuși, conducerea Romei pare decisă să nu îi ofere o prelungire. Thiago Motta (41 de ani), care este apreciat pentru munca depusă la Bologna, este unul dintre antrenorii urmăriți de conducerea d...