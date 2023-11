Texte românofobe și falsuri în manualele de istorie pentru etnicii români din Ucraina

12:30

Update: Noul ministru de externe al Marii Britanii, David Cameron, a ajuns în Israel. Imaginile apărute pe rețelele de socializare îl arată vizitând kibuțul Be'eri lângă granița cu Gaza, care a fost devastată de atacul Hamas din 7 octombrie. NEW: David Cameron shown site of Hamas atrocities on first visit to Israel as Deal […]