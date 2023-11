Frigider, aragaz, mașină de spălat sau becuri noi, în locul celor vechi, pentru 50 de mii de familii. Programul „Rabla pentru electrocasnice” – lansat oficial

12:40

Războiul le-a furat multor ucraineni bucuria de a fi alături de familie și de a trăi în liniște, forțând peste 100.000 de persoane să înceapă o viață nouă în Republica Moldova. Țara noastră a devenit gazda celui mai mare număr de refugiați ucraineni per capita — o comunitate care, asemenea localnicilor, poate fi afectată și poate simți impactul corupției. Printre refugiații ajunși la Chișinău se numără și Sofia Necitailo, o tânără din orașul Odesa. Fiind elevă în clasa […]