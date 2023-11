VIDEO Îmbrânceli între polițiști, fermieri și șoferi, la Chișinău. Mascații de la Fulger – la fața locului

12:30

Consiliul electoral al circumscripției electorale (CECE) Chișinău a validat mandatul primarului ales al municipiului Chișinău, Ion Ceban. Decizia a fost luată miercuri, 22 noiembrie. Hotărârea va intra în vigoare la data adoptării și se va transmite Comisiei Electorale Centrale (CEC). Decizia poate fi contestată în decurs de 3 zile, de la data adoptării. Precizăm că […] The post Mandatul de primar al lui Ion Ceban – validat. Liderul MAN va conduce capitala și în următorii 4 ani appeared first on NewsMaker.