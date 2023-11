Prețuri noi la carburanți: Plafonul stabilit de ANRE pentru vineri

08:50

Varietate de vârste în noua generație de primari. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, cel mai tânăr primar are 23 de ani, iar cel mai în vârstă – 71 de ani, în urma alegerilor din turul doi în 273 de localități. Conform datelor preliminare, din cei 273 de primari, 208 (76%) sunt …