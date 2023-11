video | Copiii din Cojușna, într-o grădiniță modernă. Lucrările care au fost realizate și cine le-a finanțat

08:10

Mai mulți oficiali din Republica Moldova su primit interdicție de a fi lăsați să intre pe teritoriul Federației Ruse. Hotărârea, însoțită de o listă a 11 parlamentari moldoveni, a fost emisă luni la Moscova, drept răspuns la „persecutarea presei de limba rusă din Republica Moldova". Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Lista ar include, potrivit NM, 11 …