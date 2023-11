Țintașa Anna Dulce s-a impus la Campionatul Internațional de tir sportiv al României

08:50

Pare ceva desprins din science-fiction: roiuri de roboți ucigași care vânează singuri ținte și sunt capabili să ucidă fără ca vreun om să dea acordul. Dar conceptul este pe cale să devină realitate, pe măsură ce Statele Unite, China și alte câteva națiuni fac progrese rapide în dezvoltarea și desfășurarea unei noi tehnologii care are potențialul de a remodela natura războiului, transferând deciziile de viață și de moarte către drone autonome echipate cu programe de inteligență artificială. Îngrijorate de riscurile războiului robotizat, unele țări doresc noi constrângeri legale, dar SUA și alte mari puteri se opun, transmite The New York Times, citat de digi24.ro.