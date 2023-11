Anual, circa 100 de minori rămân cu probleme grave de sănătate din cauza accidentelor

08:40

Am lucrat în învățământ circa 50 de ani. Fiind pensionară și având probleme de sănătate după Covid-19, m-am adresat la structura teritorială de asigurări sociale pentru un bilet de tratament, dar am primit refuz, motivul fiind precum că am cotă de teren agricol. Cine se consideră veterani ai muncii și ce drepturi au aceștia? Cine […]