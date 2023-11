FOTO Mai multe bănci din Chișinău au fost vandalizate. Ion Ceban: „La fața locului este așteptată Poliția”

21:00

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: -Președinta Maia Sandu se află într-o vizită oficială la Kiev -Ultima ședință a consilierilor municipali aleși în 2019 -Șoferii trec la pneurile de iarnă -Incendiu la buiucani: un apartament, în flăcări Știrile video sunt difuzate pe NewsMaker zilnic de luni până vineri. Scriți în comentarii […]