Roger Federer, în lacrimi la un concert al lui Andrea Bocelli

Acordul dintre Israel și Hamas privind eliberarea ostaticilor din Fîșia Gaza și încetarea focului are o limită de zece zile și este alcătuit din două etape.Acest lucru este relatat de The Times of Israel cu referire la un document al guvernului israelian.Acordul va fi considerat valabil de la eliberarea primului grup de ostatici și va fi limitat la un maxim de zece zile de încetare a focul