Proiectul privind instituirea unei instanțe anticorupție, avizat de Guvern

Jannik Sinner este primul finalist de la Turneul Campionilor. Italianul l-a învins în trei seturi pe Daniil Medvedev 6-3, 7-6, 6-1 și își așteapă adeversarul în meciul dintre Alcaraz și Djokovic. „A fost un meci foarte greu astăzi. Am simțit că joacă mai agresiv, mai ales în primul set. Cumva am făcut break-ul și din ...