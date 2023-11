Declarație comună, la ministeriala Inițiativei Central Europene, găzduită de Chișinău. Popescu: „Integrarea europeană trebuie să rămână prioritară”

16:30

Italia va acorda Republicii Moldova 10 milioane de euro. Cu acești bani vor fi instalate contoare inteligente în gospodăriile care se confruntă cu un consum ridicat de energie, totodată mai multe clădiri publice vor beneficia de investiții în măsuri de eficiență energetică. Precizările au fost făcute de reprezentanții Ministerului Energiei al Republicii Moldova. Pe 21 noiembrie, […]