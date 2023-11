VIDEO: Fermierii au ajuns cu tractoarele la perferia Chișinăului – Mesajul către Guvern: „N-am venit să cerem bani, vrem soluții reale”

12:40

Procedura de ieșire a Republicii Moldova din Adunarea Interparlamentară a Comunității Statelor Independente (CSI) se va finaliza pe 8 februarie 2024. Din aceiași zi, țara noastră va înceta să mai fie membru al acestui organ interparlamentar al CSI. Informațiile au venit de la Moscova și au fost confirmate chiar de președintele Consiliului Federal al Rusiei, ... Moldova părăsește definitiv Adunarea Interparlamentară a CSI – Când are loc divorțul