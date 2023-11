Un avocat și un procuror. Cine sunt candidații care se vor lupta pentru fotoliul de șef al Procuraturii Generale

14:30

Astăzi se implinește un an de la dispariția în SUA a Mădălinei Cojocari, fetița orginară din Republica Moldova. Copila a fost văzută în public pentru ultima dată pe 21 noiembrie 2022. La un an de la dispariția Mădălinei Cojocari, presa americană scrie că nu există indicii noi cu privire la locul unde se află fata, iar […] The post Un an de la dispariția Mădălinei Cojocari. Presa din SUA: nu există noi indicii cu privire la locul aflării fetiței appeared first on NewsMaker.