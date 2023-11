Cine vine la Forumul Media 2023? ATELIERE: abordări inovative în redacțiile mici, costurile independenței editoriale și inteligența artificială în jurnalism

13:20

În agenda ediției a opta a Forumului Mass-Media din Republica Moldova, care va avea loc pe 4 și 5 decembrie 2023 la Chișinău, sunt incluse mai multe dezbateri, ateliere și evenimente speciale. Piața media din Moldova: 2023 vs 2022; Încrederea în presă: ce-am avut și ce-am pierdut?; Cum dezinformarea viciază democrația – acestea sunt temele celor trei dezbateri din prima și a doua zi a Forumului.La prima dezbatere a Forumului, întitulată „Piața media din Moldova: 2023 vs 2022”, jurnaliști și reprezentanți ai unor instituții publice și autorități de reglementare vor evalua schimbările de piața media moldovenească din ultimul an. Ca punct de pornire a discuțiilor va servi Rezoluția Forumului Mass-Media 2022, urmând să fie analizat impactul modificărilor legislative și a altor acțiuni întreprinse de autorității asupra dezvoltării domeniului mediatic. La dezbatere au confirmat participarea: Liliana Nicolaescu-Onofrei, președinta Comisiei Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass-media a Parlamentului Republicii Moldova, Liliana Vițu, președinta Consiliului Audiovizualului și Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Guvernului. Iar comunitatea jurnalistică va fi reprezentată de Mariana Rață de la TV8 și Slava Perunov de la SP (Bălți).Profesioniștii media din diferite generații vor discuta despre încrederea publicului în mass-media și responsabilitatea jurnaliștilor la dezbaterea „Încrederea...