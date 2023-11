Cât vor costa gazul/lumina/căldura în funcție de gradul de vulnerabilitate

16:40

Premiera internațională a filmului „Omul fără linia vieții" a avut loc în SUA, la „Hollywood Florida Film Festival", care s-a desfășurat în perioada 11-18 noiembrie. Pelicula a fost proiectată la Regal Oak Cinema și a obținut trei premii: Best Feature Film, Best Director of the Feature Film și Best Actor of the Feature Film – Rareș Andrici, scrie unica.md