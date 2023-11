Guvernul R. Moldova, undă verde pentru denunțarea altor acorduri cu CSI

19:30

Filmul „Omul fără linia vieții", în regia Adrianei Vasilcov, a câștigat trei premii la Hollywood Florida Film Festival. Lungmetrajul relatează istoria lui Ionel Sporea, românul care a inventat lansatorul automat de mingi de tenis de masă. Filmul a fost premiat la următoarele trei categorii: # Best Feature Film (Cel mai bun lungmetraj); # Best director of the Feature […]