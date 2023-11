Recean solicită Parlamentului prelungirea stării de urgență pentru încă 30 de zile

12:50

Situația privind conectarea instituțiilor sociale și a fondului locativ din municipiul Chișinău la sursa centralizată de agent termic, în sezonul rece 2023-2024 este îmbucurătoare. Cel puțin așa o prezintă Primăria capitalei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Primăria Municipiului Chișinău informează că din cele 2711 blocuri de locuințe multietajate din Capitală, care primesc agent termic centralizat, … The post Câte blocuri de locuit din Chișinău încă nu au fost conectate la căldură first appeared on ZUGO. Articolul Câte blocuri de locuit din Chișinău încă nu au fost conectate la căldură apare prima dată în ZUGO.